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Обнаружены защищающие кишечник молекулы

PNAS: подавляющие белок IL-22BP молекулы усиливают защиту кишечника от инфекций

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Shutterstock

Ученые из Института биологии Государственного университета Кампинаса (Бразилия) обнаружили, что молекулы-ингибиторы, подавляющие специфический белок IL-22BP, могут положительно влиять на микробиом кишечника и повышать устойчивость к инфекциям. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

В ходе экспериментов на мышах исследователи выяснили, что IL-22BP (белок, который связывается с интерлейкином 22), уменьшает количество белка IL-22, необходимого для поддержания здоровья кишечного барьера, укрепления клеток слизистой оболочки кишечника и образования антимикробных веществ. Грызуны с отсутствующим IL-22BP продемонстрировали повышенную защиту от кишечных инфекций, вызванных бактериями Clostridioides difficile и Citrobacter rodentium.

Чтобы выяснить, можно ли усилить иммунитет кишечника искусственным путем, ученые пересадили кишечные бактерии мышей без IL-22BP обычным грызунам. В результате вторые приобрели устойчивость к Clostridioides difficile и Citrobacter rodentium.

Исследователи объяснили, что благотворные изменения в микробиоте обусловлены повышенным образованием короткоцепочечных жирных кислот при отсутствии IL-22B. Эти кислоты положительно влияют на состояние кишечника, создавая противовоспалительную среду и укрепляя барьер слизистой оболочки органа. Эти кислоты производятся кишечными бактериями в результате ферментации пищевых волокон.

По словам ученых, будущие исследования будут направлены на оценку эффективности ингибиторов IL-22BP на животных и в клинических испытаниях для лечения тяжелых кишечных инфекций. Также будет изучено, как различные типы и количество пищевых волокон влияют на образование короткоцепочечных жирных кислот.

Ранее была найдена связь между заболеваниями ЖКТ и повреждением мозговых сосудов.

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