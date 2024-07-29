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Названа диета, помогающая сократить биологический возраст

BMC: переход на веганство сокращает биологический возраст

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Ученые из Стэнфордского университета установили, что переход на веганскую диету всего на два месяца способен обернуть вспять биологическое старение, связанное с метилированием ДНК. Результаты исследования опубликованы в BMC Medicine.

Ученые объяснили, что метилирование — это модификация молекулы ДНК, при которой не трансформируется структура кодируемого белка, но активность определенных генов может меняться. Такие химические изменения не всегда благоприятны — нарушение нормального цикла метилирования повышает риск развития диабета, болезней сердца, рака, неврологических расстройств и других заболеваний. На основе метилирования ДНК также можно оценивать темпы биологического старения — степени «изношенности» организма.

Чтобы выяснить, какое питание замедляет темпы старения из-за метилирования ДНК, ученые провели эксперимент на двух группах добровольцев, средний возраст которых составил 40 лет. В нем участвовали 43 пары близнецов, которых проинструктировали придерживаться двух разных типов рациона: полностью растительного (веганство) или традиционного с мясными и молочными продуктами.

Спустя восемь недель у участников, соблюдающих веганскую диету, произошло снижение уровня холестерина на 19%, а уровня инсулина в крови — на 20%. Также участники похудели — средняя потеря веса составила 4,2 кг.

На первой, четвертой и восьмой неделе исследования ученые собрали у участников образцы крови для оценки уровней метилирования ДНК и определения их биологического возраста. Результаты показали, что веганская диета поспособствовала «омоложению» сердца, печени, гормональной и метаболической систем испытуемых.

Исследователи подчеркнули, что такие результаты обусловлены высоким содержанием клетчатки, антиоксидантов и полезных жиров в растительной пище.

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