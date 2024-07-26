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В России разрабатывают новый препарат для лечения ВИЧ

В ФМБА разрабатывают препарат для лечения ВИЧ на основе лентивирусного вектора

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Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) работают над созданием нового препарата для лечения ВИЧ-инфекции, основанного на лентивирусном векторе. Об этом сообщает ТАСС.

Это лечение не будет вызывать развитие лекарственной устойчивости.

«Поиск новых подходов к лечению ВИЧ-инфекции продолжается, и одним из них является генная терапия. Идет разработка <...> [препарата] на основе лентивирусного вектора», — говорится в сообщении ФМБА.

Новый препарат будет предназначен для лечения пациентов с ВИЧ, обеспечивая продолжительный терапевтический эффект и минимальные побочные реакции. Его применение повысит эффективность терапии и улучшит приверженность пациентов к лечению. Кроме того, данное лечение не приведет к возникновению лекарственной устойчивости.

Перспектива данной разработки заключается в том, что препарат сможет полностью защитить иммунные клетки, чувствительные к ВИЧ, от заражения, что позволит сохранить нормальное функционирование иммунной системы и предотвратить развитие СПИДа, добавили в пресс-службе ФМБА.

В долгосрочной перспективе такой подход может привести к полному излечению от ВИЧ-инфекции.

Ранее в США заявили о создании 100% эффективного препарата для профилактики ВИЧ

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