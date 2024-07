Ученые узнали, что помогает раковым клеткам противостоять терапии

Ученые из Университета Северной Каролины обнаружили, что уровень фермента APC/C в организме отражает устойчивость раковых клеток к терапии. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (РNАS).

Ученые объяснили, что раковые клетки обладают способностью к быстрому делению, которая называется клеточной пролиферацией. Пролиферация характеризует то, как быстро раковая клетка копирует свою ДНК и делится на две. Лекарства от рака могут остановить размножение раковых клеток, запустив сложную цепочку генетических и клеточных событий. Однако в некоторых случаях опухолевые клетки остаются способными избегать терапии.

Чтобы выяснить, какие механизмы лежат в основе лекарственной устойчивости онкологических заболеваний, ученые обработали раковые клетки человека препаратом палбоциклибом в лабораторных условиях. Это лекарство часто применяется для лечения рака молочной железы. Наблюдение за клетками под микроскопом показало, что фермент APC/C помогает поддерживать терапевтический эффект.

Ученые объяснили, что APC/C регулирует различные процессы, такие как клеточное деление, дифференцировка и поддержание стабильности генома. Снижение активности этого фермента влечет за собой ускоренный рост раковых клеток и повышение их способности противостоять уничтожению при лечении.

По словам исследователей, APC/C выступает одним из своеобразных «дирижеров», управляющих точным и эффективным делением клеток. Однако в некоторых случаях раковые клетки выходят из-под контроля такого «проводника», что позволяет им делиться без ограничений и реплицировать ДНК для новообразованных клеток.

Ранее были названы продукты, повышающие риск развития рака кишечника.