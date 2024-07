Ученые выяснили причину увеличения продолжительности дня

Изменение климата привело к увеличению продолжительности дня. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Согласно статье, за последние десятилетия изменение климата привело к ускорению таяния ледников и ледяных щитов, что вызвало повышение уровня моря и перемещение масс воды от полюсов к экватору. Это, в свою очередь, значительно увеличило сплюснутость Земли и продолжительность дня с 1900 года.

В исследовании отмечается, что в среднем изменение составило чуть больше одной миллисекунды в столетие. Сейчас день на Земле длится около 86,4 тысячи секунд.

До этого международная группа ученых из Китая, Южной Кореи, Японии и Великобритании выяснила, что если потепление климата продолжится до конца этого столетия, то озера во всем мире столкнутся с беспрецедентным температурным воздействием. Это может серьезно повредить их экологии. Согласно материалу в научном журнале Nature Geoscience (NatGeoSci), команда использовала данные климатической модели Community Earth System Model (CESM), охватывающей период с 1850 по 2100 год.

Ранее стало известно, что половина озер мира уже лишилась способности к восстановлению из-за климата.