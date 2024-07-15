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Ученые выявили часть мозга, отвечающую за любопытство

JNeurosci: любопытство зарождается в коре головного мозга

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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Колумбийского университета в США обнаружили, что за любопытство отвечают затылочно-височный, вентромедиальный префронтальный и передний поясной участки коры головного мозга. Результаты исследования опубликованы в Journal of Neuroscience (JNeurosci).

В ходе эксперимента 32 участникам показывали специальные изображения, называемые тексоформами, где знакомые предметы и животные были искажены в разной степени. Добровольцы должны были оценить свою уверенность и любопытство в определении предмета, скрытого в каждой тексоформе.

Используя функциональную магнитно-резонансную томографию (ФМРТ), ученые смогли измерить уровень кислорода в различных областях мозга и определить уровень активности во время исследования. Результаты показали, что стремление к познанию, присущее людям, возникает в трех областях мозга — затылочно-височной коре (регулирует зрение и распознавание объектов), вентромедиальной префронтальной коре (которая управляет эмоциями и мотивацией) и передней поясной коре (задействуется при сборе и обработке информации).

Ученые отметили, что вентромедиальная префронтальная кора, по видимому, действует как неврологический мост между областью уверенности в тем-либо (затылочно-височной корой) и субъективным чувством любопытства. Чем хуже добровольцы распознавали предмет или животное, зашифрованное в тексоформе, тем больше любопытства они проявляли.

Ранее ученые обнаружили неожиданный фактор креативности в мозге.

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