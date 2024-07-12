Распространенная бактерия может отключать иммунитет человека, выяснили ученые

Австралийские ученые из Университета Квинсленда выяснили, как распространенная бактерия Haemophilus influenzae, или гемофильная палочка, может манипулировать иммунной системой человека. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS Pathogens.

Гемофильная палочка — распространенный патоген, вызывающий бактериальную пневмонию и другие инфекции дыхательных путей.

Как выяснила команда, Haemophilus influenzae обладает специфической особенностью, позволяющей ей «общаться» с иммунитетом человека и убеждать его в отсутствии угрозы.

Лабораторные эксперименты показали, что живые гемофильные палочки дезактивируют иммунную реакцию организма, предотвращая начало воспаления. Микробы селятся в клетках на поверхности дыхательных путей и могут вызывать хронические инфекции. Кроме того, при заражении вирусами наличие Haemophilus influenzae усиливает тяжесть заболевания.

По словам исследователей, открытие поможет разработать новые методы лечения, которые повысят способность иммунитета находить и устранять патоген до того, как он нанесет ущерб.

Ранее ученые нашли новый способ преодоления иммунитета бактерий.