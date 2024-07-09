Высокогорья могут спасти животных от изменения климата, выяснили ученые

Китайские ученые из Университета сельского хозяйства и лесного хозяйства Фуцзянь пришли к выводу, что высокогорные области мира могут стать убежищами для животных, спасающихся от изменений климата. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Команда проанализировала данные о температуре и осадках с более чем 4 тыс. метеостанций по всему миру за 70-летний период, начиная с 1952 года. Также специалисты изучили глобальные перемены в разнообразии организмов с помощью индекса Шеннона и классификации климата Кеппен-Гейгера.

Основной вывод исследовательской группы заключается в том, что индекс разнообразия Шеннона снижается на низких высотах (менее 2000 метров), где температуры стремительно повышаются, что приводит к распространению схожих засушливых или тропических условий на обширной территории.

Для сравнения, на высотах более 2000 метров наблюдается большая неоднородность климата. Это означает, что индекс разнообразия продолжает расти на фоне изначально более прохладных, но постепенно теплеющих условий окружающей среды до тех пор, пока на топографических максимумах не останутся лишь небольшие участки холодного климата.

В числе выявленных высокогорных холодных убежищ оказались Цинхай-Тибетское нагорье на высоте более 4100 метров, где, по прогнозам, температура составит 5,9°C в период 2070–2098 гг., но где уже наблюдается потепление с повышенной скоростью — 0,44°C за десятилетие, что вдвое превышает средний мировой показатель.

Ранее ученые выяснили, что замедление циркуляции океанов увеличит концентрацию парниковых газов в атмосфере.