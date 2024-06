Ученые нашли «сахарный» астероид на окраине Солнечной системы

Американские астрономы из Гавайского университета в Гонолулу при участии коллег из Франции установили состав астероида Арракот, расположенного за орбитой Нептуна в поясе Койпера. Как показал анализ, этот космический объект должен быть очень сладким. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Арракот представляет собой ледяную глыбу шириной в 34 километра, отдаленно напоминающую по форме снеговика ржаво-красного цвета. Его необычный оттенок долгое время оставлял ученых в недоумении.

Специалисты предположили, что солнечный ветер и космические лучи каким-то образом преобразуют примитивные метаноловые льды Арракота в органические молекулы, чем и обусловлен цвет. Однако как работает этот процесс, оставалось неясным.

В новом исследовании команда в лаборатории подвергла замороженный кусок смеси метанола и угарного газа воздействию высокоэнергетических электронов, которые моделировали облучение астероида космической радиацией в течение 1,8 млрд лет.

Смоделированное излучение вызвало серию химических реакций во льду, которые привели к образованию группы богатых углеродом молекул, известных как полициклические ароматические углеводороды.

Спектроскопические методы показали, что пропитанный радиацией лед также производит глюкозу — основной сахар в крови и основной источник энергии нашего тела.

В результате этих экспериментов ученые также обнаружили аллозу, представляющую собой сахар, содержащийся во фруктах и ​​орехах, и глицерин, который обычно используется в качестве увлажнителя в мыле, чтобы помочь коже сохранять влагу.

Другими словами, Аррокот, вероятно, на вкус сахарный и мыльный.

Ученые считают, что подобные Арракоту объекты могли принести на древнюю Землю питательные вещества, способствовавшие зарождению жизни.

Ранее астрономы выяснили, что спутники Марса Фобос и Деймос могут быть обломками огромной кометы.