Стало известно, кому нужно с осторожностью употреблять бананы

Бананы нужно с осторожностью употреблять людям, принимающим препараты от сердечной недостаточности и гипертонии. Дело в том, что этот продукт богат калием, избыток которого может ухудшать работу почек и сердца. Об этом изданию Daily Mail рассказал клинический фармаколог Саймон Максвелл.

Максвелл уточнил, что количество потребляемых бананов нужно ограничить при условии приема ингибиторов АПФ — ангиотензинпревращающего фермента (таких как лизиноприл и рамиприл) и БРА — блокаторов рецепторов ангиотензина (лозартана и кандесартана). Эти препараты используются для нормализации кровяного давления и лечения сердечной недостаточности.

Фармаколог объяснил, что такие лекарства способствуют задержке калия в почках. Бананы богаты калием, поэтому чрезмерное увлечение ими при приеме АПФ и БРА может привести к повышению уровня этого микроэлемента в организме. Это может стать причиной сильной усталости, слабости и нарушений сердечного ритма.

Отмечается, что употребление бананов и других продуктов с высоким содержанием калия само по себе не наносит вреда большинству здоровых людей.

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