Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, как стресс «подрывает» здоровье мозга

Alzheimer's & Dementia: стресс истощает когнитивный резерв мозга

close
100%
Shutterstock

Ученые из Каролинского института в Швеции установили, что физиологический стресс (повышенный уровень гормона кортизола в крови) ухудшает способность мозга выполнять обычные функции. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

Когнитивный резерв — это способность мозга справляться с последствиями заболеваний или возрастных изменений, сохраняя свои обычные функции.

Ученые объяснили, что когнитивно стимулирующий и обогащающий жизненный опыт и поведение, такие как высшее образование, сложная работа, непрерывная физическая и досуговая деятельность, а также здоровые социальные взаимодействия, помогают создать когнитивный резерв. Одновременно с этим высокий или постоянный уровень стресса истощает его.

Это стало ясно в результате исследования с участием 113 добровольцев. Ученые оценили уровни пережитого (или переживаемого) физиологического стресса каждого добровольца путем оценки уровня гормона кортизола в слюне. Также были установлены уровни психологического напряжения испытуемых с помощью специальных тестов.

Оказалось, что сильный физиологический стресс коррелировал с более выраженными биомаркерами болезни Альцгеймера. Ученые предположили, что стресс косвенно истощает когнитивный резерв, негативно влияя на качество сна. По мнению исследователей, выполнение упражнений на осознанность и медитации могут снизить уровень кортизола и предотвратить нежелательные изменения в мозге и психике.

Ранее стало известно, как сон помогает «закреплять» воспоминания в мозге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами