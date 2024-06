Ученые выяснили, как стресс «подрывает» здоровье мозга

Ученые из Каролинского института в Швеции установили, что физиологический стресс (повышенный уровень гормона кортизола в крови) ухудшает способность мозга выполнять обычные функции. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

Когнитивный резерв — это способность мозга справляться с последствиями заболеваний или возрастных изменений, сохраняя свои обычные функции.

Ученые объяснили, что когнитивно стимулирующий и обогащающий жизненный опыт и поведение, такие как высшее образование, сложная работа, непрерывная физическая и досуговая деятельность, а также здоровые социальные взаимодействия, помогают создать когнитивный резерв. Одновременно с этим высокий или постоянный уровень стресса истощает его.

Это стало ясно в результате исследования с участием 113 добровольцев. Ученые оценили уровни пережитого (или переживаемого) физиологического стресса каждого добровольца путем оценки уровня гормона кортизола в слюне. Также были установлены уровни психологического напряжения испытуемых с помощью специальных тестов.

Оказалось, что сильный физиологический стресс коррелировал с более выраженными биомаркерами болезни Альцгеймера. Ученые предположили, что стресс косвенно истощает когнитивный резерв, негативно влияя на качество сна. По мнению исследователей, выполнение упражнений на осознанность и медитации могут снизить уровень кортизола и предотвратить нежелательные изменения в мозге и психике.

