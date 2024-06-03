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Диабет связали с повышенным риском развития рака мозга

BMC Medicine: у диабетиков повышен риск развития рака печени и мозга

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Ученые из больницы общего профиля Цзы Чи (Тайвань) обнаружили, что системное воспаление, характерное для сахарного диабета, может повышать риск развития рака печени, поджелудочной, почек и мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Medicine.

В исследовании анализировались данные о состоянии здоровья 1 751 457 пациентов с сахарным диабетом и без него. Информация была взята из баз данных Национального исследования медицинского страхования (NHIRD), Тайваньского онкологического реестра (TCR) и Национального реестра летальных исходов (NDR) Тайваня за период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2018 года.

Ученые установили, что заболеваемость раком была на 20% выше у пациентов с сахарным диабетом по сравнению со здоровыми людьми. При этом наиболее значимым повышение риска было для рака печени и поджелудочной железы, а также онкологических заболеваний полости рта, желчного пузыря, женских половых путей, почек и головного мозга.

У диабетиков также наблюдалось умеренное повышение риска рака желудка, кожи, груди и мочевыводящих путей. Единственным видом рака, распространенность которого была снижена в когорте диабетиков, оказался рак пищевода.

Исследователи добавили, что у людей с диабетической ретинопатией (поражением сетчатки глаза диабетического происхождения) общая заболеваемость раком была выше, чем у лиц с диабетом без осложнений.

Ученые предположили, что системное воспаление в организме, которым обычно возникает при диабете, также может провоцировать различные виды рака.

Ранее были обнаружены неизвестные ранее клетки, связанные с метастазированием рака.

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