Ученые нашли способ предотвратить сотни тысяч инсультов и инфарктов

Проверка людей с диабетом и гипертонией на хроническую болезнь почек (ХБП) в 45 лет может спасти сотни тысяч жизней. Об этом сообщает Daily Mail.

Почки отвечают за удаление отходов из крови и производство мочи. При ХБП их фильтрационная способность ухудшается. Это состояние неизлечимо и может привести к необходимости пересадки почек. ХБП тесно связана с гипертонией: она может быть как причиной, так и следствием повреждения почек. Другой фактор риска ХБП — диабет, то есть нарушения регуляции уровня сахара в крови.

В новом исследовании ученые выяснили, что проверка всех пациентов с диабетом и гипертонией в 45 лет может предотвратить почти 170 тысяч сердечных приступов и 109 тысяч инсультов ударов в течение следующего десятилетия. В работе рассматривали данные Нидерландов, Германии, Великобритании и Испании. В будущем необходимо подтвердить, будет ли эффективен скрининг людей без диабета и гипертонии.

Моделирование также показало, что препараты для лечения диабета (Эмпаглифлозин и Дапаглифлозин) могут снизить риск прогрессирования ХБП и летального исхода примерно на 30%. Другое исследование выявило еще одно потенциальное лекарство против ХБП при диабете и гипертонии. Им оказался семаглутид — основной ингредиент препарата Оземпика для лечения диабета и ожирения. Согласно ученым, он может значительно замедлить прогрессирование заболевания почек и сократить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«До 2014 года у нас не было лекарств от ХБП, а значит, не было причин для диагностики этого состояния на ранней стадии. Однако сейчас мы входим в эпоху первых лекарств для лечения ХБП, поэтому появился смысл в скрининге. Проводить его лучше всего в 45 будет, поскольку чаще всего признаки ХБП начинают проявляться в этом возрасте. Скрининг поможет спасти пациентов от инфарктов и инсультов — тяжелых осложнений повреждения почек», — отметил канадский нефролог Навдип Тангри.

Ранее врач рассказал о секундном тесте для проверки на обезвоживание.