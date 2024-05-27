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Стало известно, безопасно ли заниматься бегом каждый день

The Conversation: ежедневный бег может навредить сердцу и иммунитету

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Shutterstock/FOTODOM

Ежедневные занятия бегом могут ослабить иммунную систему и вызвать рубцевание миокарда. Об этом изданию The Conversation рассказали кандидаты наук в области физиологии физических упражнений из Университета Англия Раскин (Великобритания).

Эксперты отметили, что занятия бегом могут повысить продолжительность жизни и сократить риск развития многих хронических заболеваний. Однако такой полезный эффект достигается при условии соблюдения подходящего графика тренировок. По словам спортивных физиологов, три часа бега в неделю представляют собой достаточный уровень физической активности.

Специалисты объяснили, что перерывы в тренировках необходимы даже профессиональным бегунам для восстановления суставов и связок. Непрерывные занятия без достаточного отдыха могут нанести вред здоровью. Одним из редких и опасных последствий перетренированности является рубцевание миокарда — накопление в сердце фиброзной ткани, происходящее из-за уничтожения его клеток, кардиомиоцитов, вследствие травм.

Ежедневный бег также способен ослабить иммунную систему, негативно влияя на функцию иммунных клеток. Это может увеличить риск респираторных инфекций и вызвать резкие изменения гормонального фона, такие как снижение уровня гормонов адреналина и тестостерона в организме на 40%. Такие нежелательные изменения ведут к недостаточному восстановлению мышц и накоплению повреждений в них.

Ранее ученые сравнили пользу ходьбы и спорта для здоровья.

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