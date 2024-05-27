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Ученые разработали новую стратегию лечения болезни Альцгеймера

Nature: разделение амилоидных бляшек может предотвратить болезнь Альцгеймера

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Ученые из медицинской школы Icahn (Icahn School of Medicine at Mount Sinai) обнаружили, что контроль расстояния между токсичными скоплениями белков в головном мозге может предотвратить развитие болезни Альцгеймера. Результатами исследования ученые поделились в журнале Nature Neuroscience.

В рамках научной работы исследователи сосредоточились на изучении свойств белка под названием плексин-В1. Он интенсивно экспрессируется нейронами головного мозга. Этот белок служит направляющим рецептором для астроцитов — вспомогательных (глиальных) клеток нервной системы. Именно астроциты могут контролировать расстояние между амилоидными бляшками (накоплениями токсичных амилоидных белков в мозге) и влиять на результативность устранения другими клетками мозга этих нежелательных отложений.

Эксперименты на лабораторных мышах показали, что подавление плексина-В1 предотвращает «присоединение» астроцитов к бляшкам и приближение их друг к другу (слипание). Кроме того, искусственное ослабление активности плексина-В1 коррелировало со снижением воспаления в мозге, ассоциированного с болезнью Альцгеймера.

Ученые отметили, что их открытие в будущем может послужить основой для разработки новых методов лечения этого заболевания, основанных на регуляции клеток глии.

Ранее выяснилось, что вещество из граната может защитить мозг от деменции.

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