Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван простой способ сохранения прочности костей

JCEM: качественный сон помогает предотвратить остеопороз

close
100%
Shutterstock/Studio Romantic

Плохое качество сна приводит к пагубным изменениям в обмене веществ в костной ткани, тем самым повышая риск развития остеопороза. К таким выводам пришли ученые из Университета Колорадо. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM).

Ученые объяснили, что в возрасте 20-25 лет минеральная плотность костной ткани у людей достигает максимума. Этот ресурс является одним из основных факторов, определяющих риск переломов на протяжении всей дальнейшей жизни. После достижения пика плотность костной ткани остается стабильной в течение пары десятилетий. Затем, когда женщины вступают в период менопаузы, у них наблюдается ускоренная потеря костной массы. У мужчин с возрастом также наблюдается снижение плотности костей.

Ускорить «старение» костей и повысить риск развития остеопороза может снижение качества сна. Это стало ясно в ходе исследования, проведенного в полностью контролируемых стационарных условиях. Участники выполняли свои обычные обязанности, отдыхая и бодрствуя в течение 28 часов вместо привычных 24. Такое условие было введено для имитации стресса, испытываемого человеков во время работы в ночную смену вследствие нарушения циркадных ритмов.

Жизнь в таком режиме привела к снижению минеральной плотности костей испытуемых по сравнению с изначальными показателями. Отмечается, что значительные пагубные изменения произошли в обмене веществ в костной ткани как у мужчин, так и у женщин. В частности, анализ показал снижение маркеров костеобразования, характеризующихся естественным и необходимым формированием побочных продуктов активных остеобластов (стволовых костных клеток).

По словам ученых, систематический плохой сон может привести к существенной потере костной массы, остеопорозу и повышению риска переломов. Повышение качества ночного отдыха, напротив, позволяет сохранить прочность костей.

Ранее препараты против рака оказались способны укреплять кости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами