Назван простой способ сохранения прочности костей

Плохое качество сна приводит к пагубным изменениям в обмене веществ в костной ткани, тем самым повышая риск развития остеопороза. К таким выводам пришли ученые из Университета Колорадо. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM).

Ученые объяснили, что в возрасте 20-25 лет минеральная плотность костной ткани у людей достигает максимума. Этот ресурс является одним из основных факторов, определяющих риск переломов на протяжении всей дальнейшей жизни. После достижения пика плотность костной ткани остается стабильной в течение пары десятилетий. Затем, когда женщины вступают в период менопаузы, у них наблюдается ускоренная потеря костной массы. У мужчин с возрастом также наблюдается снижение плотности костей.

Ускорить «старение» костей и повысить риск развития остеопороза может снижение качества сна. Это стало ясно в ходе исследования, проведенного в полностью контролируемых стационарных условиях. Участники выполняли свои обычные обязанности, отдыхая и бодрствуя в течение 28 часов вместо привычных 24. Такое условие было введено для имитации стресса, испытываемого человеков во время работы в ночную смену вследствие нарушения циркадных ритмов.

Жизнь в таком режиме привела к снижению минеральной плотности костей испытуемых по сравнению с изначальными показателями. Отмечается, что значительные пагубные изменения произошли в обмене веществ в костной ткани как у мужчин, так и у женщин. В частности, анализ показал снижение маркеров костеобразования, характеризующихся естественным и необходимым формированием побочных продуктов активных остеобластов (стволовых костных клеток).

По словам ученых, систематический плохой сон может привести к существенной потере костной массы, остеопорозу и повышению риска переломов. Повышение качества ночного отдыха, напротив, позволяет сохранить прочность костей.

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