Ночные кошмары могут быть симптомом опасного расстройства иммунитета

Ночные кошмары могут быть симптомом аутоиммунного заболевания — системной красной волчанки. Об этом сообщает Daily Mail.

При волчанке иммунная система ошибочно атакует здоровые ткани. Это может приводить к сыпи, болям в мышцах и суставах, сильной усталости. Периоды обострения могут длиться неделями или дольше.

В новом исследовании ученые проанализировали данные 700 человек. Кошмарные сны оказались одним из наиболее часто встречающихся симптомов, о которых сообщали пациенты. При этом в 30% случаев они начались за год до диагностирования волчанки, а также часто сопровождали обострения. Больным снилось, что на них нападали, они были раздавлены, заперты, либо их кожа спадала.

Четверть пациентов сообщила о галлюцинациях. По их словам, они были похожи на путешествие Алисы по Стране чудес и сопровождались ощущением дезориентации.

Авторы исследования отметили, что до этого не было известно о широкой распространенности галлюцинаций и кошмаров у людей с волчанкой. Из-за этого многим пациентам с волчанкой ошибочно диагностировали психические расстройства. Они считают, что эти симптомы связаны с атакой иммунитета на ткани мозга.

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