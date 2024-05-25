Создан домашний тест для проверки женщин на вирус, вызывающий рак

Первый в мире тампон для оценки риска рака шейки матки позволяет провериться дома на 14 штаммов вируса папилломы человека (ВПЧ). Он поступил в продажу Великобритании на этой неделе, сообщает Daily Mail.

ВПЧ — главный фактор риска рака шейки матки. В какой-то момент жизни этим вирусом заражаются восемь из десяти человек. Большинство штаммов не вызывают симптомов, однако с течением времени могут привести к проблемам со здоровьем от бесплодия до рака. 99,8% рака шейки матки связаны с ВПЧ. По данным ВОЗ, вирус также связан с опухолями ротовой полости, гортани, полового члена и ануса.

Введение вакцинации в Великобритании в 2008 году сократило заболеваемость раком шейки матки на 25%. Однако только 68,7% из почти пяти миллионов женщин, которым нужна проверка на ВПЧ, проходят обследование. Новый тест позволит расширить скрининг, включив в него тех, кто не может или боится посетить врача.

Новый тест на ВПЧ в домашних условиях предполагает ношение тампона в течение 20 минут. Затем его нужно отправить в лабораторию. Результат будет готов через 10 дней. При обнаружении ВПЧ женщине нужно обратиться к врачу, чтобы принять меры по профилактике рака.

Тест-набор для проверки на ВПЧ доступен для заказа за 69 фунтов стерлингов (около восьми тысяч рублей). Его разработала Gynecological Health Startup Daye, которая ранее выпустила на рынок тест для проверки на хламидиоз и гонорею. Валентина Миланова, основательница компании, надеется, что вместе с другими мерами тест поможет искоренить рак шейки матки в Великобритании к 2040-му году.

Ранее врач рассказал о секундном тесте для проверки на обезвоживание.