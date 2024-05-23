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Создан новый инструмент для диагностики болезни Альцгеймера

Nature: алгоритм ИИ может выявлять признаки болезни Альцгеймера на снимках мозга

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Depositphotos

Ученые из Копенгагенского университета создали алгоритм машинного обучения, который может выявлять признаки болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний с помощью анализа микроскопических снимков мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые объяснили, что в основе широкого спектра нейродегенеративных заболеваний (таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона) лежит накопление в структурах мозга токсичных белков. Многие исследователи считают, что такие протеиновые образования способствуют прогрессирующей дегенерации клеток мозга (нейронов).

Команда датских ученых разработала алгоритм машинного обучения, который может в режиме реального времени обнаруживать нежелательные скопления этих белков, исследуя микроскопические снимки головного мозга. Отмечается, что инструмент способен обнаруживать потенциально связанные с болезнями Альцгеймера и Паркинсона белковые агрегаты размером до миллиардной доли метра.

Кроме того, алгоритм может классифицировать скопления в соответствии с их формой и размерами. Эти показатели варьируются в зависимости от нейродегенеративного расстройства, которое сопровождает белковая агрегация.

Сейчас ученые продолжают совершенствование своей разработки перед планируемым массовым внедрением в сферу медицины.

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