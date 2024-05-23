Стало известно, как тренировки усиливают иммунные клетки при раке

Во время тренировок мышцы вырабатывают сигнальные молекулы, называемые миокинами. Они помогут прикрепляться к иммунным клеткам и усиливать их способность уничтожать раковые. Об этом изданию The Conversation рассказал профессор факультета лечебной физкультуры и спортивной медицины Роб Ньютон из Университета Эдиут Коуэн в Австралии.

Врач объяснил, что человеческие скелетные мышцы (те, что прикреплены к костям для совершения движений) выделяют сигнальные молекулы, называемые миокинами. Чем больше мышечная масса, тем больше высвобождается миокинов — даже когда человек находится в состоянии покоя.

Однако во время физических нагрузок и сразу после них выработка миокинов многократно возрастает. Они могут прикрепляться к иммунным клеткам и стимулировать их активность для борьбы с опухолевыми. Миокины также посылают раковым клеткам сигналы, направленные на замедление их роста и уничтожение.

Коуэн добавил, что физические упражнения также могут значительно ослабить побочные эффекты терапии рака, такие как усталость, потеря мышц и костной массы. Кроме того, регулярные тренировки помогают пациентам с онкологическими заболеваниями эффективнее справляться со стрессом и укреплять психическое здоровье.

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