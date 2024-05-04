Ученые нашли способ создания универсальной вакцины от всех видов рака крови

Американские ученые из Чикагского университета нашли способ создания вакцины против любых видов рака крови, использовав особенности раковых клеток. Исследование опубликованном в научном журнале Blood Advances (BloodAdv).

С точки зрения иммунной системы организма, клетки опухолей часто не отличаются от здоровых тканей, поэтому защитные механизмы тела не атакуют их в большинстве случаев.

Команда обнаружила, что клетки опухоли, в отличие от незатронутых клеток, имеют на своей поверхности молекулы цистеина, которые образуются в результате метаболической и ферментативной дисрегуляции. Эти непарные цистеины обеспечивают химическую функцию, которую можно использовать для нацеливания иммунитета на новообразования.

Присоединение адъюванта (вещества, усиливающего иммунный ответ), к материалу, который метит свободные молекулы, может в вакцину превратить саму опухолевую клетку.

Как показали исследования, комбинированное лечение с помощью вакцины и низких доз химиотерапевтического препарата цитрабина значительно увеличило выживаемость. Поскольку такой вакцинный подход не нацелен на конкретные раковые белки, ученые полагают, что он может быть применим против любого вида рака крови.

Ранее ученые при помощи вакцины продлили жизнь пациентов с самой агрессивной и летальной формой рака мозга.