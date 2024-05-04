Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли способ создания универсальной вакцины от всех видов рака крови

BloodAdv: раковые клетки удалось преобразовать в мишени для иммунной системы

close
100%
Depositphotos

Американские ученые из Чикагского университета нашли способ создания вакцины против любых видов рака крови, использовав особенности раковых клеток. Исследование опубликованном в научном журнале  Blood Advances (BloodAdv).

С точки зрения иммунной системы организма, клетки опухолей часто не отличаются от здоровых тканей, поэтому защитные механизмы тела не атакуют их в большинстве случаев.

Команда обнаружила, что клетки опухоли, в отличие от незатронутых клеток, имеют на своей поверхности молекулы цистеина, которые образуются в результате метаболической и ферментативной дисрегуляции. Эти непарные цистеины обеспечивают химическую функцию, которую можно использовать для нацеливания иммунитета на новообразования.

Присоединение адъюванта (вещества, усиливающего иммунный ответ), к материалу, который метит свободные молекулы, может в вакцину превратить саму опухолевую клетку.

Как показали исследования, комбинированное лечение с помощью вакцины и низких доз химиотерапевтического препарата цитрабина значительно увеличило выживаемость. Поскольку такой вакцинный подход не нацелен на конкретные раковые белки, ученые полагают, что он может быть применим против любого вида рака крови.

Ранее ученые при помощи вакцины продлили жизнь пациентов с самой агрессивной и летальной формой рака мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами