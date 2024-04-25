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«Росатом» получил предложения от «Роскосмоса» по энергоустановкам для напланетных систем

Лихачев: «Росатом» получил предложения по установкам для напланетных систем

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kremlin.ru

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что корпорация получила от «Роскосмоса» предложения по ядерным энергоустановкам, в том числе для других планет. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, «Росатом» активно участвует в обновлении стратегии «Роскосмоса».

«За нами энергетические установки, как для орбитальных, так и напланетных систем, транспортных аппаратов, исследовательских аппаратов», — сказал Лихачев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Он отметил, что здесь у «Росатома» большие предложения от госкорпорации «Роскосмос».

Также Лихачев рассказал, что «Росатом» планирует в текущем году осуществить физический пуск первого энергоблока Курской АЭС-2.

До этого гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов говорил, что Россия совместно с китайскими партнерами рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергетической установки в 2033 — 2035 годах.

Также сообщалось, что «Росатом» начал тестовые испытания оборудования по производству инновационного ядерного топлива. Производственная площадка расположена в городе Северск Томской области. 25 марта проект торжественно запустили в рамках телемоста с международным форумом «Атомэкспо-2024», проходящим на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае возле Сочи.

Ранее стало известно, что «Росатом» создаст универсальную платформу для автомобилей.

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