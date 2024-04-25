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Ученые ускорили производство синтетических алмазов в сотни раз

Nature: новая технология позволяет выращивать искусственные алмазы за 2,5 часа

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Depositphotos

Южнокорейские ученые из Ульсанского национального института науки и технологий разработали новый метод быстрого производства синтетических алмазов. Он позволяет получить кристалл всего через 150 минут. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

В природе алмазы образуются в течение миллиардов лет под действием огромного давления и высоких температур. Существующие технологии синтеза алмазов занимают несколько недель и также требуют давления в несколько десятков тысяч атмосфер.

В новом исследовании команда использовала способ, основанный на жидких металлах при давлении в одну атмосферу.

Снижение необходимого давления было достигнуто с помощью тщательно разработанной смеси из галлия, железа, никеля и кремния, разогретой до 1025°C. Жидкий состав находился внутри графитового корпуса с вакуумной системой, способной очень быстро нагревать и охлаждать металл с помощью метана и водорода.

Эти условия заставляют атомы углерода из метана проникать в расплавленный металл и служить атомами будущих алмазов. Всего через 15 минут небольшие фрагменты кристаллов начинают всплывать из металла, а за 2,5 часа его поверхность покрывается сплошной алмазной пленкой.

Ученые считают, что разработанный ими процесс можно масштабировать для выращивания огромных алмазных листов, используя другие металлы.

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