Ученые узнали, почему людям так сложно возрождать старую дружбу

Международная группа психологов из Канады и Великобритании обнаружила, что большинству людей сложно дается восстановление близких связей со старыми приятелями. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications Psychology (NCP).

В ходе изысканий ученые изучили отношение почти 2500 человек к восстановлению прежних дружеских связей, барьеры и причины для этого, а также то, могут ли целевые вмешательства побудить их отправить первое сообщение старому другу.

«Мы обнаружили, что большинство участников (90%) нашего первого исследования потеряли связь с человеком, который им все еще дорог. Но значительное число (70%) нейтрально или даже отрицательно отнеслись к идее возобновления общения в тот момент, даже когда они тепло относились к дружбе», — отметили авторы.

Основными барьерами для восстановления общения оказались страх получить отказ, ощущение неловкости и чувство вины.

Лучшими поводами для звонка или сообщения бывшему другу участники назвали его день рождение, а также желание напомнить об общих воспоминаниях. С наименьшей вероятностью люди были готовы связываться с прежними товарищами, чтобы попросить их об одолжении.

По словам исследователей, большинству людей также трудно обратиться к старому другу, как и без повода заговорить с совершенно незнакомым человеком.

Психологи добавили, что этот блок можно преодолеть с помощью практики, поговорив на схожие темы с нынешними друзьями.

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