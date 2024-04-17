Найден способ повысить пригодность органов для трансплантации

Ученые из Мичиганского университета нашли способ значительно увеличить срок хранения сердец для трансплантации с помощью прокачки через них специальной насыщенной кислородом и питательными веществами жидкости. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Cardiovascular Medicine.

В настоящее время самым эффективным способом хранения донорских сердец является холодное статическое хранение (CSS), которое предполагает нахождение органов в контейнерах со льдом до трансплантации. Пересадка проходит наиболее успешно, когда CSS-хранение длится менее шести часов. Иногда возможно сохранение продолжительностью до 12 часов, однако в течение более длительного времени функциональные структуры сердца начинают подвергаться повреждению.

В ходе нового исследования ученые нашли способ увеличить время хранения до 24 часов. Новый метод консервации получил название normothermic ex-vivo heart perfusion (NEHP) — нормотермическая перфузия сердца «вне организма». Он предполагает поддержание органов в частично физиологическом состоянии при комнатной температуре путем прокачки через них насыщенной кислородом и питательными веществами жидкости (перфузата), полученной из плазмы крови до момента трансплантации.

Используя метод NEHP, ученые смогли поддерживать пригодность (жизнеспособность) свиных сердец до гипотетической трансплантации в течение 24 часов. При этом такие результаты были получены при применении гемофильтрации для непрерывной очистки перфузата, а также специальных способов удаления токсинов и плазмообменной терапии.

По мнению ученых, их разработка может позволить преодолеть ограничения, связанные с логистикой и хранением органов для трансплантации. Кроме того, более эффективное хранение позволит частично решить проблему дефицита донорских органов.

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