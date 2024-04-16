Ученые выявили у грызунов умение считать

Ученые из Городского университета Гонконга (CityUHK) и Китайского университета Гонконга (CUHK) обнаружили, что у крыс есть чувство счета. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

В ходе нового исследования ученые использовали искусственный интеллект, нейроманипулирование и специальные методики обучения, чтобы выяснить, способны ли крысы к счету. Команда исследователей разработала специальный алгоритм генерации звуковых стимулов, который позволял животным сосредоточиться только на цифрах и минимизировать другие отвлекающие факторы. При этом ученые старались обучать крыс так, чтобы понятия «больше» или «меньше» не отождествлялись у крыс с конкретными числами.

Эксперимент показал, что крысы, ранее не имевшие никаких предварительных знаний о числах, смогли развить это понимание путем ассоциации звуковых сигналов с определенным количеством и видами пищи. После обучения животные смогли осознать, что разное количество звуковых сигналов (два или три) коррелирует с получением разных порций еды, и фокусировались на них при выборе пищевого вознаграждения.

Ученые также обнаружили, что блокировка определенной области мозга крыс, называемой задней теменной корой, подавляла у них чувство счета. Однако способность оценивать величину (объем) при этом сохранялась. По мнению исследователей, это открытие позволяет приблизиться к пониманию принципов работы мозга животных.

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