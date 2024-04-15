Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо важное преимущество вечерних тренировок

Diabetes Care: вечерняя физическая активность благотворно влияет на сердце

close
100%
Pexels

Ученые из Центра Чарльза Перкинса (австралийский медицинский и исследовательский центр) обнаружили, что вечерняя физическая активность (с 18:00 до полуночи) лучше помогает поддерживать здоровье сердца у людей с ожирением по сравнению с тренировками в другое время. Результаты исследования опубликованы в журнале Diabetes Care.

В исследовании приняли участие 29836 взрослых человек в возрасте старше 40 лет с ожирением. Среди всех добровольцев почти у трех тысяч также был диагностирован сахарный диабет второго типа. Участники были разделены на утреннюю, дневную и вечернюю тренировочную группы в зависимости от того, на какое время суток приходился больший объем их ежедневной активности (в частности, аэробной нагрузки).

В начале исследования для получения усредненных данных ученые отследили уровень и время физической активности добровольцев с помощью специальных приборов — наручных акселерометров. После этого начался период наблюдения за участниками, который длился около восьми лет.

За время наблюдения выяснилось, что у людей, тренировавшихся после шести часов вечера короткими интервалами (в ходе занятий чередовались временные промежутки высокой и низкой интенсивности физических нагрузок), был меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и острых состояний, таких как инсульт.

По словам ученых, такое важное преимущество вечерних тренировок обусловлено улучшением чувствительности к инсулину у людей с диабетом второго типа. Высокая чувствительность к инсулину позволяет клеткам организма более эффективно использовать глюкозу, что снижает уровень сахара в крови, предотвращает патологические изменения в сосудах и защищает от заболеваний сердца.

Ранее стало известно, сколько шагов в день защитят от ожирения при «плохой генетике».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами