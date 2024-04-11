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Ускоренное старение провоцирует развитие рака, выяснили ученые

AACR: ускоренное биологическое старение может вызывать несколько видов рака

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Freepik.com

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета обнаружили, что ускоренное биологическое старение может выступать провокатором рака легких, желудочно-кишечного тракта и матки. Исследование представлено на сайте Американской ассоциации исследований рака (AACR).

Исследователи объяснили, ускоренное биологическое старение — это биологический процесс постепенной деградации органов и систем организма человека, который еще не достиг преклонного возраста и старости. Чтобы изучить связь между биологическим возрастом и риском развития рака у молодых и пожилых людей, ученые проанализировали данные о состоянии здоровья 148724 человек.

Они рассчитали биологический возраст каждого участника, используя девять биомаркеров крови: альбумин, щелочную фосфатазу, креатинин, С-реактивный белок, глюкозу, средний объем эритроцитов и их распределение, количество лейкоцитов в крови и пропорцию лимфоцитов. Людей, чей биологический возраст был выше хронологического, определили в «группу ускоренного старения».

Ученые обнаружили, что у лиц, родившихся в 1965 году или позже, вероятность продвижения биологического старения ускоренными темпами была на 17% выше, чем у испытуемых 1950-1954 годов рождения.

Также исследователям удалось выяснить, что каждое увеличение стандартного отклонения показателей биологического старения от возрастной хронологической нормы было связано с повышением риска раннего развития рака легких на 42%, рака желудочно-кишечного тракта на 22% и рака матки на 36%.

Ускоренное старение существенно не повлияло на риск поздних проявлений рака легких (определяемого в исследовании как рак, диагностированный после 55 лет), но оно было связано с повышением вероятности рака желудочно-кишечного тракта и рака матки на 16% и 23% в пожилом возрасте соответственно.

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