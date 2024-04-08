Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Физнагрузки в пожилом возрасте предотвращают опасные повреждения ДНК

APS: физнагрузки в пожилом возрасте защищают от дисфункции теломер

close
100%
Shutterstock

Ученые из университета Юты (США) обнаружили, что регулярные аэробные упражнения предотвращают опасную нестабильность генома, характеризующуюся повреждением ДНК и дисфункцией теломер у пожилых мышей. Результаты научной работы представлены на сайте American Physiological Society (APS).

В ходе четырехмесячного исследования самцам мышей был предоставлен доступ к беговому колесу. Мыши были распределены на группы в зависимости от их заинтересованности в выполнении упражнения и регулярной скорости бега (высокая, средняя и низкая). Ученые стремились выяснить, может ли такое аэробное упражнение, как бег, защитить от возрастных повреждений генома и дисфункции теломер.

Теломеры — это области на концах хромосомы, которые защищают ее от повреждений и «склеивания» с другими хромосомами. Теломеры обеспечивают стабильность генома — способность сохранять и верно передавать генетический материал из поколения в поколение или от одной соматической клетки к другой. Их дисфункция влечет за собой опасные последствия для клеток и для организма в целом — мутации, активацию протоонкогенов с последующим опухолевым ростом.

Результаты эксперимента на мышах показали, что у грызунов, бегающих в более позднем возрасте, теломеры функционировали лучше. Это значит, что физически активные мыши были защищены от мутаций и возрастных повреждений ДНК. Также благотворное влияние физнагрузки оказывали на сердечно-сосудистую систему животных.

Ученые отметили, что результаты их работы могут заложить основу для разработки новых, индивидуальных программ улучшения здоровья людей.

Ранее ученые назвали безопасные виды тренировок при затяжном COVID-19.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами