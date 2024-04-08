Физнагрузки в пожилом возрасте предотвращают опасные повреждения ДНК

Ученые из университета Юты (США) обнаружили, что регулярные аэробные упражнения предотвращают опасную нестабильность генома, характеризующуюся повреждением ДНК и дисфункцией теломер у пожилых мышей. Результаты научной работы представлены на сайте American Physiological Society (APS).

В ходе четырехмесячного исследования самцам мышей был предоставлен доступ к беговому колесу. Мыши были распределены на группы в зависимости от их заинтересованности в выполнении упражнения и регулярной скорости бега (высокая, средняя и низкая). Ученые стремились выяснить, может ли такое аэробное упражнение, как бег, защитить от возрастных повреждений генома и дисфункции теломер.

Теломеры — это области на концах хромосомы, которые защищают ее от повреждений и «склеивания» с другими хромосомами. Теломеры обеспечивают стабильность генома — способность сохранять и верно передавать генетический материал из поколения в поколение или от одной соматической клетки к другой. Их дисфункция влечет за собой опасные последствия для клеток и для организма в целом — мутации, активацию протоонкогенов с последующим опухолевым ростом.

Результаты эксперимента на мышах показали, что у грызунов, бегающих в более позднем возрасте, теломеры функционировали лучше. Это значит, что физически активные мыши были защищены от мутаций и возрастных повреждений ДНК. Также благотворное влияние физнагрузки оказывали на сердечно-сосудистую систему животных.

Ученые отметили, что результаты их работы могут заложить основу для разработки новых, индивидуальных программ улучшения здоровья людей.

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