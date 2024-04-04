Ученые выяснили, что меняющийся климат заставит птиц петь по-другому

Австралийские ученые из Университета Монаша установили, что из-за глобального потепления пение птиц во всем мире начнет звучать иначе. Это связано с уменьшением массы тел пернатых, которое происходит по мере увеличения средних температур на Земле. Исследование опубликовано на портале научных материалов bioRxiv.

Согласно отчету, за последние 70 лет птицы стали заметно легче. Сокращение объема тела по отношению к площади его поверхности позволяет эффективнее избавляться от лишнего тепла во время жары. Также этот процесс сказывается на звуках, которые издают животные.

Выводы исследователей основаны на изучении 163 видов птиц, обитающих в Австралии. Ученые сравнили современных пернатых с их предками из музейных образцов.

«Размер тела напрямую влияет на размер голосового тракта и производящих звук органов. Чем мельче птица, тем выше она поет», — объяснила ведущий автор работы, эволюционный биолог Элеонора Хэй.

Ученые считают, что в будущем тенденция может повлиять на способность птиц искать пары, защищать территорию и избегать хищников. В засушливом воздухе высокие звуки распространяются на меньшее расстояние, чем низкие. Однако петь ниже пернатым станет сложно из-за изменений строения их тел, продиктованных адаптацией к более жаркому климату.

Ранее исследователи выяснили, что изменение климата сказалось на активности террористов и экстремистов.