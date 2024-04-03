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В Минпросвещения заявили, что изменений в ЕГЭ в 2024 году больше не планируется

Глава Минпросвещения Кравцов: изменений в ЕГЭ в 2024 году больше не планируется

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Российский министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что никаких изменений в порядок и процедуру единого государственного экзамена (ЕГЭ) в текущем году вносить больше не планируется, передает ТАСС.

«Никаких других изменений здесь не планируется, все правила были утверждены в сентябре», — сообщил министр.

Глава Минпросвещения отметил, что с 1 сентября 2023 года в российских школах были введены единые федеральные основные образовательные программы.

До этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев завил, что в этом году для пересдачи ЕГЭ будут выделены два резервных дня.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, заявил, что пересдача одного из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в вузы в 2024 году будет организована 4 и 5 июля.

Ранее в Минпросвещения рассказали, каким будет новый курс обществознания.

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