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Найден способ устранения «тумана в голове» после COVID-19

Brain: активация особого сигнального пути возвращает ясность ума после COVID-19

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Ученые из университета Иллинойса в США выяснили, что активация особого сигнального пути Wnt/beta-catenin повышает когнитивные способности, ухудшившиеся вследствие перенесенного COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain.

Исследователи объяснили, что многие переболевшие COVID-19 люди жалуются на затуманенность сознания, трудности с концентрацией внимания и подбором слов, головокружение и проблемы с памятью. Эти симптомы могут сохраняться в течение нескольких недель или месяцев после завершения острой фазы заболевания и значительно снижать качество жизни.

Чтобы понять, почему возникают такие когнитивные нарушения, команда ученых заразила коронавирусом лабораторных мышей и проанализировала происходящие в их организме изменения. Оказалось, что после инфицирования у грызунов наблюдалось значительное снижение активности сигнального пути, называемого Wnt/beta-catenin. Его функцией выступает поддержание здоровья гематоэнцефалического барьера.

Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) — это физиологический гистогематический барьер между кровеносной и центральной нервной системой. Он необходим для разграничения нервной системы от общего кровотока и защиты мозга и нервной ткани от проникновения повреждающих агентов.

Чтобы стимулировать активность Wnt/beta-catenin, ученые применили метод генной терапии. В результате такого вмешательства когнитивные способности мышей значительно улучшились. По словам исследователей, это было связано с меньшей инфильтрацией иммунных клеток в мозг. Отмечается, что улучшение целостности гистогематического барьера напрямую связано с возвращением ясности мышления и у человека.

Ученые отметили, что их открытие служит первым шагом на пути к разработке новых методов терапии, подходящих для людей.

Ранее выяснилось, что головная боль при сексе у женщин может указывать на опасный для жизни диагноз.

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