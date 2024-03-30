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Ученые выяснили, что антарктический ледник размером с Францию все время качается

GRL: ледник Росса в Антарктиде каждый день смещается на 6-8 сантиметров

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unsplash.com

Американские геологи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе выяснили, что крупнейший шельфовый ледник Антарктиды — ледник Росса — каждый день сдвигается вперед и назад на 6-8 сантиметров. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Ледник Росса представляет собой гигантское плавучее ледяное поле, сопоставимое по размерам с территорией Франции.

Ученые установили, что подвижность такой массы льда обусловлена воздействием ледовых потоков, двигающихся в сторону океана от антарктического континента.

«Эти внезапные движения потенциально могут сыграть роль в возникновении ледотрясений и трещин на шельфовом леднике», — отметил автор исследования, профессор Дуг Винс.

Шельфовые ледники действуют как тормоза для материковых ледников и ледовых потоков, замедляя их путь к морю и позволяя большему количеству льда накапливаться на континенте. Если шельфовый ледник разрушается, эта поддержка исчезает, и льды могут таять быстрее. Попадая в океан, они способствуют повышению уровня моря.

Исследователи не считают, что сдвиги напрямую связаны с глобальным потеплением, вызванным деятельностью человека. Одна из теорий заключается в том, что они вызваны потерей воды в ложе ледового потока, что делает его более «липким».

Ранее ученые выяснили, что таяние ледников замедляет вращение Земли.

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