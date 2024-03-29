Ученые нашли источник полезных липидов в травяных чаях

Японские ученые из Университета Хоккайдо идентифицировали полезные липиды, содержащиеся в четырех видах травяного чая. Исследование опубликовано в научном журнале Food Chemistry.

Липиды представляют собой разнообразную совокупность нерастворимых в воде жиров и масел.

Специалисты проанализировали настои из хауттюйнии сердцевидной, японского бамбука кумазаса, полевого хвоща и японской полыни. Эти напитки применяются в японской традиционной медицине с древних времен.

Липиды в чае были разделены и идентифицированы путем объединения двух современных аналитических методов: жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии с линейной ионной и орбитальной ловушками.

Анализ выявил значительные различия в липидах в четырех типах чая. К ним относилась отдельная категория липидов, называемых эфирами гидроксижирных кислот с короткой цепью жирных кислот (SFAHFA), некоторые из которых ранее никогда не обнаруживались в растениях.

SFAHFA, обнаруженные в чае, могут быть новым источником короткоцепочечных жирных кислот, которые являются важными метаболитами для поддержания здоровья кишечника.

Обнаруженные липиды также включали α-линоленовую кислоту, уже известную своими противовоспалительными свойствами, и арахидоновую кислоту, которая редко встречается в растениях.

В дальнейшем ученые планируют охарактеризовать липиды в 40 видах травяного чая.

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