Ученые нашли способ проверить простату на рак без биопсии

Новый метод на основе МРТ простаты и анализа крови поможет мужчинам с подозрением на рак простаты избежать ее биопсии. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Рак простаты – распространенная проблема для пожилых мужчин, однако не во всех случаях требуется лечение. Угрожающую жизни опухоль можно обнаружить по особым характеристикам клеток, а также по их выходу за пределы предстательной железы. Обычно необходима биопсия, чтобы определить, насколько агрессивно выглядят раковые клетки.

В новом исследовании был протестирован новый подход: врачи объединили данные МРТ и анализа крови на простатспецифический антиген (ПСА). Это позволило им определить показатель PI-RADS, а также плотность ПСА — его уровень в крови, разделенный на объем простаты (измеренный с помощью МРТ).

Такой подход позволяет определить до 50% случаев, когда биопсия не нужна, выяснили ученые. Метод пропустил только 3-5% опасных случаев рака. Такая точность означает, что в некоторых случаях врачи смогут следить за здоровьем мужчин с подозрением рак, не прибегая к инвазивной биопсии.

«При обследовании мужчин с подозрением на рак простаты результаты МРТ в сочетании с измерением уровня простатспецифического антигена могут помочь врачам решить, каким пациентам проводить биопсию», — отметил старший автор исследования Рамин Хорасани.

Ранее врач назвал инфекции, которые приводят к простатиту.