Новое лекарство сможет лечить агрессивный рак и одновременно улучшать настроение

Блокирование белка xCT подавляет рост злокачественных клеток поджелудочной железы и улучшает настроение. Открытие может лечь в основу нового лекарства от рака, считают авторы статьи, опубликованной в журнале Brain, Behavior and Immunity (BBI).

Исследования показало, что генномодифицированные мыши, у которых не вырабатывался белок xCT, лучше сопротивлялись раку поджелудочной железы. Опухоли у них были меньше по размеру, а также у животных был ниже уровень воспаления в организме. Кроме того, у них реже встречались тревога и депрессия.

Исследование показывает, что управление белком xCT с помощью лекарств может обеспечить не только подавление роста опухоли, но и повлиять на другие аспекты болезни, включая настроение. Это открывает путь к комплексному лечению рака поджелудочной железы — одной из наиболее опасных форм рака с очень низкой выживаемостью.

До этого врач развеял миф о том, что у нервных людей или при психических расстройствах чаще встречается рак. Это мнение появилось из-за того, что такие люди часто поздно обращаются к врачу, считает онколог.

Ранее признаки инфекции у молодой женщины оказались вызваны раком яичников.