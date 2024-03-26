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Ученые поставили на Южном полюсе тысячи ловушек для нейтрино

NatPhys: эксперимент в Антарктиде должен решить загадку квантовой гравитации

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NASA/GSFC/Univ. Arizona

Команда датских ученых из Института Нильса Бора (ИНБ) Копенгагенского университета разместила несколько тысяч датчиков вблизи Южного полюса Земли, чтобы уловить потоки нейтрино и выяснить, существует ли на Земле квантовая гравитация. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Physics (NatPhys).

«Если, как мы верим, квантовая гравитация действительно существует, это позволит объединить два мира в нынешней физике. Сегодня классическая физика описывает явления в нашем обычном окружении, такие как гравитация, в то время как атомный мир можно описать только с помощью квантовой механики. Согласование квантовой теории с гравитацией остается одной из главных проблем фундаментальной физики», — отметил доцент ИНБ Том Статтард.

Поскольку нейтрино не имеет электрического заряда и почти лишен массы, на него не влияют электромагнитные и сильные ядерные силы, что позволяет частице путешествовать по Вселенной на миллиарды световых лет в исходном состоянии.

Нейтрино может иметь три фундаментальные конфигурации — ароматы, как их называют физики, — электронную, мюонную и тау-конфигурацию. 

Ключевой вопрос заключается в том, действительно ли свойства нейтрино сохраняются при перемещении на большие расстояния или же незначительные изменения все-таки происходят.

Ученые считают, что даже небольшие изменения в характеристиках этих неуловимых частиц укажут на существование квантовой гравитации. Однако подтвердить или опровергнуть эту теорию смогут только будущие эксперименты.

Ранее исследователи обнаружили мощные космические источники нейтрино, направленные на Землю.

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