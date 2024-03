Найден новый путь лечения болезни Альцгеймера

Ученые из Института неврологии Ву Цай при Стэнфордском университете обнаружили, что стимуляция образования защитных жировых оболочек вокруг нервных волокон может предотвратить нейродегенеративные заболевания. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Исследователи объяснили, что миелинизация необходима для быстрой передачи электрических сигналов в мозге. Этот процесс представляет собой формирование особых жировых оболочек вокруг отростков нервных клеток в период их созревания. Разрушение или потеря миелинового слоя, наблюдаемые при рассеянном склерозе и болезни Альцгеймера, приводит к значительным когнитивным и физическим нарушениям.

В ходе исследования с участием грызунов ученые поняли, что клеточный механизм, необходимый для формирования этих сложных процессов миелинизации, носит название SRF. При отсутствии активности этого фактора транскрипции (белка, участвующего в образовании РНК) у мышей на ранних стадиях дифференцировки клеток наблюдались нарушения формирование актиновых нитей.

Это нарушение препятствовало формированию миелиновых оболочек вокруг аксонов — отростков нейронов, по которым передаются нервные импульсы. Исследователи обнаружили, что потеря SRF запускает генную сигнатуру, связанную со старением и нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера. Введение пожилым животным спинномозговой жидкости молодых оказалось способно активировать SRF, тем самым «укрепив» нейроны.

По словам ученых, работа с SRF может быть многообещающим подходом к лечению заболеваний, связанных с разрушением образования миелина. Исследователи предположили, что активация SRF может стимулировать миелинизацию и предотвратить болезни: Альцгеймера, Паркинсона и рассеянный склероз.

Ранее выяснилось, что деменция может проявляться болью в голове и обидчивостью.