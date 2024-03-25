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Найден новый путь лечения болезни Альцгеймера

PNAS: восстановление миелина может предотвратить нейродегенеративные заболевания

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Ученые из Института неврологии Ву Цай при Стэнфордском университете обнаружили, что стимуляция образования защитных жировых оболочек вокруг нервных волокон может предотвратить нейродегенеративные заболевания. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Исследователи объяснили, что миелинизация необходима для быстрой передачи электрических сигналов в мозге. Этот процесс представляет собой формирование особых жировых оболочек вокруг отростков нервных клеток в период их созревания. Разрушение или потеря миелинового слоя, наблюдаемые при рассеянном склерозе и болезни Альцгеймера, приводит к значительным когнитивным и физическим нарушениям.

В ходе исследования с участием грызунов ученые поняли, что клеточный механизм, необходимый для формирования этих сложных процессов миелинизации, носит название SRF. При отсутствии активности этого фактора транскрипции (белка, участвующего в образовании РНК) у мышей на ранних стадиях дифференцировки клеток наблюдались нарушения формирование актиновых нитей.

Это нарушение препятствовало формированию миелиновых оболочек вокруг аксонов — отростков нейронов, по которым передаются нервные импульсы. Исследователи обнаружили, что потеря SRF запускает генную сигнатуру, связанную со старением и нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера. Введение пожилым животным спинномозговой жидкости молодых оказалось способно активировать SRF, тем самым «укрепив» нейроны.

По словам ученых, работа с SRF может быть многообещающим подходом к лечению заболеваний, связанных с разрушением образования миелина. Исследователи предположили, что активация SRF может стимулировать миелинизацию и предотвратить болезни: Альцгеймера, Паркинсона и рассеянный склероз.

Ранее выяснилось, что деменция может проявляться болью в голове и обидчивостью.

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