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В Германии нашли редкие монументальные курганы

Arkeonews: два редких кургана в Германии прослужили древним людям несколько веков

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Oliver Dietrich / State Office for Heritage Management and Archaeology Saxony-Anhalt

Археологи раскопали два монументальных кургана возрастом 6000 лет с деревянными погребальными камерами в Германии. Об этом сообщает Arkeonews.

Недалеко от города Магдебурга археологи обнаружили два кургана на расстоянии двухсот метров. Они представляли ценность для древних людей, живших на протяжении более тысячелетия. В какой-то период коридор между ними использовался как маршрут процессий перед принесением в жертву скота и похоронами людей. Раскопки в этой зоне проводятся перед строительными работами американского производителя чипов Intel.

Курганы были созданы людьми Баальберге (4100–3600 гг. до н.э.), культуры позднего неолита, населявшей Центральную Германию и Богемию. В них нашли деревянные трапециевидные камеры с множественными захоронениями.

В одной из могил, вырытой рядом с захоронением скота, нашли тело мужчины возрастом 35–40 лет. Вместе они создавали образ телеги с возницей, запряженной скотом. Подобные сцены воссозданы и в других древних захоронениях. Они имеют символическое значение: вместе со скотом богам предлагалась самая важная ценность — безопасность собственного существования.

Ранее в Калининграде в янтаре нашли новый вид древней осы.

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