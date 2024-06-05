В Донецке появилась «дорога смерти»

«Дорога смерти» появилась в Донецке, там Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно бьют беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по гражданским. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации подчеркивается, что на улице, которая соединяет Петровский и Кировский районы города, за последние пять дней было уничтожено четыре автомобиля. Вдоль дороги остались стоять их сгоревшие останки со следами попаданий снарядов.

До этого украинский дрон атаковал пассажирский автобус, который в тот момент двигался по дороге в Петровском районе Донецка. Об этом в своем Telegram-канале написал глава населенного пункта Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что целью беспилотного летательного аппарата стал автобус маршрута №42. Дрон ВСУ врезался в лобовое стекло транспортного средства, но не детонировал.

Днем 21 мая украинские бойцы нанесли удар по Петровскому району Донецка, повредив несколько жилых домов и инфраструктурные объекты. Кроме того, пострадал один местный житель. Мужчину спасти не удалось.

Ранее в Донецке при обстреле со стороны ВСУ пострадала женщина.