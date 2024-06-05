Федор Конюхов намерен осуществить путешествие с Сахалина на Курилы

Известный российский путешественник Федор Конюхов намерен к 80-летию окончания Второй мировой войны совершить патриотическое путешествие по Охотскому морю с Сахалина к Курильским островам. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Сахалинской области.

Конюхов планирует пройти по тем местам, где свершились важные исторические события и завершилась Вторая мировая война. Путешествие должно занять почти два месяца. За это время путешественник преодолеет расстояние в 3000 километров.

Конюхов отметил, что раньше никогда не был в тех местах, по которым пройдет путешествие. Поэтому для детальной проработки маршрута и условий команда путешественника будет тесно сотрудничать с сахалинскими разработчиками силовой судовой установки.

До этого Конюхов рассказал о планах провести лето на Северном полюсе в одиночестве.

Ранее сообщалось, что путешественник Конюхов сам выбрал Бондарчука на главную роль в фильме.