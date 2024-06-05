Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Федор Конюхов намерен осуществить путешествие с Сахалина на Курилы

Федор Конюхов осуществит патриотическое путешествие с Сахалина на Курилы

close
100%
Пресс-служба Сбера

Известный российский путешественник Федор Конюхов намерен к 80-летию окончания Второй мировой войны совершить патриотическое путешествие по Охотскому морю с Сахалина к Курильским островам. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Сахалинской области.

Конюхов планирует пройти по тем местам, где свершились важные исторические события и завершилась Вторая мировая война. Путешествие должно занять почти два месяца. За это время путешественник преодолеет расстояние в 3000 километров.

Конюхов отметил, что раньше никогда не был в тех местах, по которым пройдет путешествие. Поэтому для детальной проработки маршрута и условий команда путешественника будет тесно сотрудничать с сахалинскими разработчиками силовой судовой установки.

До этого Конюхов рассказал о планах провести лето на Северном полюсе в одиночестве.

Ранее сообщалось, что путешественник Конюхов сам выбрал Бондарчука на главную роль в фильме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами