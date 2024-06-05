Россияне избавляются от валюты и вкладываются в жилье

Число россиян, которые хранят наличные деньги в валюте, снижается в этом году. Граждане конвертируют накопления в рубли и приобретают ликвидное жилье, чтобы сохранить сбережения. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

В свою очередь, продавцы недвижимости перестают номинировать цены на объекты в долларах и евро.

«Проценты по валютным депозитам предельно низкие, а обменять доллары и евро по текущему курсу очень проблематично. Черный рынок не способствует разрешению проблемы, потому что такие операции уголовно наказуемы. К тому же спекулянты устанавливают экстремальные ставки. Прогнозы о серьезных валютных колебаниях не подтвердились, поэтому многие захотели избавиться от своих валютных сбережений», — пояснила Раджабова.

По данным «Метриум», рядом с самыми популярными парками Москвы находятся 36 новостроек с 2,4 тыс. квартир и апартаментов в продаже. Дешевле всего обойдется жилье недалеко от Измайловского парка — в среднем 302 тыс. рублей за кв. м.

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