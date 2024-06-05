Создателя хитов Umbrella и Single Ladies обвинили в изнасиловании

Автор песен и продюсерТериус Гестилде-Диамант, известный как The-Dream, обвинен в изнасиловании бывшим протеже. Об этом пишет New York Times.

Гестилде-Диамант сам записывал песни, но добился большего успеха, работая с такими артистами, как Бейонсе, Рианна и Бритни Спирс. Сейчас на него подала иск певица Чанааз Мангро, известная под своим сценическим псевдонимом Чанни Монро.

Заявительница утверждает, что в 2015 году Гестилде-Диамант заманил ее в унизительные отношения, принуждал к агрессивной близости и использовал своих сотрудников службы безопасности для наблюдения за ее передвижениями. Она также заявила, что он накачивал ее наркотиками и алкоголем, прежде чем принудить к интиму, который затем снял на видео и пригрозил опубликовать. Она добавила, что во время интимных контактов он держал под рукой пистолет.

По словам Мангро, однажды в кинотеатре он потребовал от нее близости в присутствии посетителей. Он также нападал на нее в своем фургоне, прижимая ее к земле, так что она не могла дышать

В своем заявлении музыкант ответил: «Эти утверждения не соответствуют действительности и дискредитируют. Я выступаю против всех форм притеснений и всегда стремился помочь людям реализовать свои карьерные цели. Как человек, стремящийся оказать положительное влияние на своих коллег-художников и мир в целом, я глубоко оскорблен и опечален этими обвинениями».

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