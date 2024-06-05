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Cтал известен неочевидный способ найма айтишников в России

IT-эксперт Сельдемиров: чат-боты будут брать на работу айтишников к концу года

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Shutterstock/puhhha

Первичным отбором IT-специалистов в России к концу 2024 года будут заниматься не живые сотрудники, а чат-боты. Такой прогноз «Газете.Ru» дал основатель ITQuick Александр Сельдемиров.

По его словам, поток неподходящих соискателей в сфере IT в этом году увеличился, из-за чего процент разработчиков с нужными хард-скиллами стал меньше. Эксперт пояснил: HR-специалистам приходится отсматривать больше резюме, проводить больше собеседований и технических тестов, и чтобы процесс отбора был эффективнее, некоторые агентства и компании уже используют чат-боты: не человек, а робот пишет кандидатам первое письмо. Робот сам находит их резюме на профильных сайтах или в Telegram.

«Крупные компании чаще создают своих чат-ботов для поиска и первичного отбора кандидатов. Я вижу, что этот тренд набирает обороты. Автоматизация коснулась и проверки компетенций разработчиков. Теперь технические скрининги проводят не специалисты, а специальные платформы. Автоматизация HR-процессов в сфере IT и не только — это перспектива нашего ближайшего будущего», — отметил Сельдемиров.

По его словам, в сфере IT российские соискатели и работодатели активно используют несколько ресурсов — HeadHunter, Telegram, Habr, а менее популярные джоб-сайты и соцсети не так востребованы у обеих сторон.

До этого стало известно, что мешает карьерному росту айтишников в России.

Ранее был озвучен заработок SEO-оптимизаторов в России.

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