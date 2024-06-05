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В Белом доме не исключили новых заявлений по изъятию российских активов

Салливан допустил новые заявления по изъятию активов России

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Chris Kleponis - CNP/Global Look Press

США могут сделать новые заявления по изъятию замороженных активов России после предстоящей встречи президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Он отметил, что вопрос изъятия российских активов будет «значимым пунктом повестки» встречи Байдена и Макрона.

«Мы планируем сделать большой рывок, чтобы увидеть, сможем ли мы получить ясность в отношении этого процесса в течение следующих нескольких дней. Это приоритет для Соединенных Штатов», — сказал Салливан.

27 мая вице-премьер Австралии Ричард Марлз заявил, что страна не будет передавать Украине замороженные российские активы.

До этого сообщалось, что страны Группы семи (G7) рассчитывают усилить экономические и финансовые санкции против РФ, одной из целей станет снижение прибыли РФ от экспорта энергоресурсов.

Ранее Евросоюз утвердил новый санкционный режим против России.

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