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Семьям в Новороссийске, у которых могут отобрать землю, дали два совета

Юрист Толстихина дала два совета семьям Новороссийска, которых могут лишить дома

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Василий Батанов/РИА «Новости»

Жители Новороссийска, которые могут лишиться своих домов из-за изменений Генплана, должны активно участвовать в публичных судебных слушаниях. Такой первый совет в беседе с «Газетой.Ru» дала земельный юрист Юлия Толстихина.

«Власти утверждают, что 7500 участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) являются землями двойного учета и относятся к территориям особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, которые должны быть возвращены в оборот. Но жители здесь уже успели построить дома и могут их лишиться. По факту, ошибку допустили госорганы — они дважды учли то, что подлежит единому учету», — пояснила юрист.

Она добавила, что когда был принят новый нормативный акт, старый продолжил свое действие, и возникло разночтение. Толстихина допустила, что государство постарается сохранить зарегистрированные права на частную собственность, но часть земель все-таки вернется в состав угодий.

Второй совет — судиться за размер компенсации, если сумма выплаты не устраивает, а тем, кто вовремя не оформил права на дом и землю, нужно срочно это сделать, провести межевание и установить границы земельного участка, зарегистрировать права на вновь построенный дом или на объект незавершенного строительства. Эксперт уточнила: у граждан есть три месяца, чтобы оспорить постановление об изъятии и размер компенсации.

Толстихина посоветовала перед покупкой земли проверять право собственности продавца на участок, сведения о его границах, его историю, на каком основании он был образован, кому переходило право владения.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске 7500 участков под ИЖС стали предметом разбирательства в суде. Минсельхоз потребовал передать их государству, ссылаясь на ошибку с отчуждением 20-летней давности. Эта земля заселена тысячами семей.

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