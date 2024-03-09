Роспотребнадзор заявил о готовности к встрече с «болезнью X»

Готовность России к появлению новых инфекций и вирусов находится на высоком уровне, страна готова к появлению неизвестных вирусов и инфекций — «болезни X». Об этом сообщает пресс-центр Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

«В России готовность к новым инфекционным вызовам находится на высоком уровне», — отмечается в публикации.

По информации ведомства, сейчас работает система противодействия инфекциям «Санитарный щит», развивается сеть центров ПЦР, созданы быстрые и эффективные российские тест-системы. Помимо того, на пунктах пропуска через госграницу функционирует санитарно-карантинный контроль, а также автоматизированная информационная система «Периметр».

В службе подчеркнули, что тема «болезни X» то и дело возникает в информпространстве и выгодна крупным фармацевтическим компаниям.

До этого глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус посвятил свой доклад на Давосском форуме возбудителю «болезни Х», которая может вызвать следующую пандемию.

Ранее политолог объяснил, зачем Давос распространяет тревожные слухи о «болезни X».