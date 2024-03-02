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Ученые выяснили, какие трудности в развитии ребенка указывают на СДВГ и аутизм

BioPsy: нестабильное развитие речи в детстве может быть признаком СДВГ

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Немецкие ученые из Института Макса Планка выяснили, что трудности в освоении речи у детей в раннем возрасте могут быть связаны с такими нарушениями нервного развития, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и расстройство аутического спектра (РАС). Исследование опубликовано в научном журнале Biological Psychiatry (BioPsy).

Дети обычно начинают произносить свои первые слова в возрасте от 10 до 15 месяцев. Примерно к двум годам они могут проговаривать от 100 до 600 слов и понимать гораздо больше. 
Каждый ребенок идет по своему собственному пути развития изучения языка, что приводит к большим индивидуальным различиям.

Чтобы понять, как генетика играет роль в развитии детского словообразования и понимания, команда провела полногеномный метаанализ размера словарного запаса младенцев (15–18 месяцев) и малышей (24–38 месяцев).

Группа использовала словарный запас и генетические данные 17 298 детей, говорящих на английском, датском или нидерландском языках.

Исследователи выявили множество генетических факторов, определяющих размер словарного запаса в младенчестве и детском возрасте.

Команда обнаружила, что в младенчестве большее количество произносимых слов генетически связано как с повышенным риском развития СДВГ, так и с большим количеством симптомов СДВГ.

Однако в детском возрасте эта генетическая взаимосвязь изменилась: меньшее количество понятных слов оказалось связано с большим количеством проявлений СДВГ. 
Кроме того, дети с более высоким генетическим риском СДВГ оказались склонны к большему самовыражению, отметили исследователи.

Ранее ученые выяснили, что наличие СДВГ у древних людей делало их лучшими исследователями.

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