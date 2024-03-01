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Ветеринары назвали породу собак, которой опасна кастрация

SciRep: стерилизация сокращает продолжительность жизни ротвейлеров

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Depositphotos

Австралийские ученые из Университета Джеймса Кука изучили влияние кастрации на здоровье собак породы ротвейлер. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Недавний анализ доступных клинических записей показал, что у собак, стерилизованных до достижения годовалого возраста, продолжительность жизни сократилась на полтора года у кобелей и на год у самок по сравнению с их собратьями с сохранившейся фертильностью.

Собаки, кастрированные в возрасте до четырех с половиной лет, дали аналогичные результаты.

«Большинство других исследований показали, что стерилизация собак увеличивает их продолжительность жизни, но наше — одно из первых, кто нашел доказательства обратного», — отметил ведущий автор исследования, доктор Кэролайн Джун.

Несмотря на полученные результаты, доктор Джун настоятельно рекомендовала владельцам кастрировать своих собак, предполагая, что хозяева должны сосредоточиться на контроле набора веса своего питомца.

Хотя в настоящее время неизвестно, существует ли оптимальный возраст для безопасной кастрации ротвейлера, исследование выделило несколько факторов, которые могут повлиять на продолжительность жизни собаки. Они включают генетическую предрасположенность, питание, физические упражнения, заботу о здоровье и факторы окружающей среды.

Ранее ученые выяснили, что более 50% собак могут быть заражены опасными для людей супербактериями.

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