Палеонтологи нашли «китайского дракона» возрастом 250 млн лет

Международная группа палеонтологов из Китая, США и Европы обнаружила окаменевшие останки диноцефалозавра — морского ящера с очень длинной шеей, жившего около 250 млн лет назад. Своим змееподобным видом доисторический монстр напоминал восточного дракона. Исследование опубликовано в научном журнале Earth and Environmental Science: Transactions of the Royal Society of Edinburgh (EESTRSE).

Фрагменты скелета динозавра нашли и исследовали в формации Гуанлин провинции Гуйчжоу в Китае. Работа по сбору разрозненных костей заняла 10 лет, и по ее окончании ученые смогли почти полностью описать данное существо.

Диноцефалозары вырастали до трех метров. Более половины (1,7 метра) длины ящера составляла шея. Рептилии обитали в мелких морях и охотились на рыбу и головоногих моллюсков, набрасываясь на них из засады.

По словам специалиста по длинношеим морским ящерам из Государственного музея естественной истории Штутгарта Стефана Шпикмана, диноцефалозавры были уникальными за счет большого количества позвонков в шее и туловище. Также эти животные не откладывали яйца, а рожали живых детенышей.

Палеонтологи уточнили, что, несмотря на внешнее сходство, диноцефалозавр не был тесно связан с другим знаменитым морским динозавром с длинной шеей — плезиозавром. Плезиозавры возникли на 40 млн лет позже своих предшественников.

Ранее ученые определили самого крупного динозавра в Азии мелового периода.